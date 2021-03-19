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مصر تدين الهجوم الحوثي على مصفاة نفط في السعودية

06:36 م الجمعة 19 مارس 2021
مصر تدين الهجوم الحوثي على مصفاة نفط في السعودية

ميليشيا الحوثي

وكالات:

دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي صباح اليوم ١٩ مارس الجاري مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرةٍ، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكّدت مصر على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

هذا، وجدّدت مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.

ميليشيا الحوثي السعودية الرياض الإرهاب

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