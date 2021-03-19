مصر تدين الهجوم الحوثي على مصفاة نفط في السعودية
وكالات:
دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي صباح اليوم ١٩ مارس الجاري مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرةٍ، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكّدت مصر على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.
هذا، وجدّدت مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
193482
عدد المصابين
-
148823
عدد المتعافين
-
11472
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
122377032
عدد المصابين
-
98680437
عدد المتعافين
-
2703255
عدد الوفيات
إعلان