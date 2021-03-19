أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

بايدن يؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي السريع لحل الأزمات الإقليمية

08:15 ص الجمعة 19 مارس 2021
بايدن يؤكد ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي السريع لحل الأزمات الإقليمية

جو بايدن

واشنطن -(أ ش أ):

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن ممثلي الولايات المتحدة الدائمين لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التحرك السريع لحل الأزمات الإقليمية.

وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، بأن بايدن خلال استضافته الدبلوماسيين شدد على أهمية تحرك مجلس الأمن الدولي بشأن مجموعة من الأزمات الإقليمية، بما في ذلك تلك المشتعلة في بورما وإثيوبيا وليبيا وسوريا واليمن.

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي جدد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالقيادة العالمية القائمة على القيم وإعادة التواصل مع المؤسسات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة.

وشدد بايدن على أهمية العمل مع الشركاء العالميين ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف لإنهاء الوباء وتحسين الأمن الصحي العالمي وضمان قيادة انتعاشًا اقتصاديًا منصفًا ومستدامًا.

ووفقا لبيان البيت الأبيض: "أعلن بايدن أيضًا في الاجتماع أن الولايات المتحدة تعتزم الانضمام رسميًا إلى مجموعة أصدقاء "المناخ والأمن في الأمم المتحدة".

وانضم إلى الاجتماع مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد إلى جانب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي حول المناخ جون كيري والنائب الأول لمستشار الأمن القومي جون فينر، اللذين أطلعا المجموعة على أولويات الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ والأمن الإقليمي.

هذا المحتوى من

جو بايدن الولايات المتحدة الأزمات الإقليمية مجلس الأمن الدولي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 193482

    عدد المصابين

  • 148823

    عدد المتعافين

  • 11472

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 122377032

    عدد المصابين

  • 98680437

    عدد المتعافين

  • 2703255

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا