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نائبة الرئيس الأمريكي: وضع الديمقراطية يعتمد بشكل أساسي على تمكين المرأة

10:52 م الثلاثاء 16 مارس 2021
نائبة الرئيس الأمريكي: وضع الديمقراطية يعتمد بشكل أساسي على تمكين المرأة

كامالا هاريس

نيويورك - (د ب أ)

ربطت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بين المساواة بين الجنسين وصحة الديمقراطيات في خطاب ألقته أمام هيئة عليا تابعة للأمم المتحدة تناضل من أجل تمكين المرأة.

وقالت هاريس أمام الجلسة 65 للجنة الأمم المتحدة حول وضع المرأة، والتي عقدت عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، إن وضع الديمقراطية يعتمد بشكل أساسي على تمكين المرأة.

وتابعت: "ليس فقط لأن استبعاد المرأة من عملية صنع القرار هو علامة على وجود ديمقراطية معيبة، ولكن لأن مشاركة المرأة تعزز الديمقراطية".

وأضافت هاريس أن اضطهاد المرأة سواء كان ذلك الحرمان من الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام والمأوى أو التعرض للعنف القائم على نوع الجنس، يجعل من الصعب عليهن تولي المناصب العليا، مضيفةً أن الجائحة وضعت ضغوطا غير متناسبة على النساء.

وقالت في الختام إن مكانة المرأة هي مكانة الديمقراطية، مضيفةً أن الولايات المتحدة تعمل على تحسين قوة المرأة سواء داخل الوطن أو في انحاء العالم.

وصنعت هاريس، 56 عامًا، التاريخ في يناير الماضي عندما أدت اليمين كأول امرأة في البلاد وأول شخص ذو بشرة ملونة يشغل منصب نائب الرئيس.

وستستمر لجنة الأمم المتحدة في الاجتماع، الذي يُعقد إلى حد كبير عبر الإنترنت، حتى 26 مارس.

كامالا هاريس الرئيس الأمريكي الأمم المتحدة

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