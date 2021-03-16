أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

هيئة سعودية: لم نرصد أي حالات لجلطات الدم أو التخثر بسبب لقاحات كورونا

07:35 م الثلاثاء 16 مارس 2021
هيئة سعودية: لم نرصد أي حالات لجلطات الدم أو التخثر بسبب لقاحات كورونا

التطعيم ضد كورونا

السعودية - (أ ش أ)

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر، لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة أكثر من مليوني جرعة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" المتوفرة في المملكة، بشكل مستمر من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية، كما تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية.

وأكدت أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

هذا المحتوى من

لقاح كورونا السعودية الجلطات الدموية فيروس كورونا

الخبر التالى:

رئيس الحكومة الليبية يوجه بعدم اتخاذ إجراء تغييرات على بعض المراكز القانونية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لموقعة الترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا