أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الأوقاف الصومالي

04:06 م الثلاثاء 16 مارس 2021
رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الأوقاف الصومالي

عادل بن عبد الرحمن العسومي

القاهرة - أ ش أ

بحث السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، مع وزير الأوقاف والشئون الدينية الصومالي عمر علي روبلي تطورات الأوضاع في الصومال وجهود البرلمان العربي في دعم الصومال.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع وفد من جمهورية الصومال الفيدرالية برئاسة وزير الأوقاف والشئون الدينية والسفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وذكر بيان صدر عن البرلمان العربي اليوم أن، رئيس البرلمان العربي، أكد خلال اللقاء، على دعم البرلمان العربي الكامل لجمهورية الصومال حكومةً وبرلماناً وشعباً ومساندتها في كافة الجهود التي تقوم بها، سواء في مسيرة التنمية الشاملة، أو في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، فضلاً عن دعم ومساندة كافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل في الصومال، وبما يحقق تطلعات الشعب الصومالي في العيش الكريم .

من جانبه، نقل الوفد الصومالي تهنئة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى العسومي لفوزه برئاسة البرلمان العربي، وتقديره لمواقف البرلمان العربي الداعمة دائماً للصومال في كافة المجالات ومساندته والدفاع عن قضاياه في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وثمن الوفد الصومالي الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي في مرحلته الجديدة برئاسة العسومي، والتي تنقل صورة مشرفة عن العمل البرلماني العربي ودوره المحوري تجاه القضايا العربية الهامة والاستراتيجية في كافة المحافل الإقليمية والدولية لما فيه مصلحة الشعب العربي.

هذا المحتوى من

وزير الأوقاف الصومالي البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي

الخبر التالى:

الأمير فيليب يعود إلى قلعة وندسور بعد قضاء شهر في المستشفى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لحظة بلحظة.. فيتا كلوب 0 - 2 الأهلي.. أفشة يُسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا