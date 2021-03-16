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سانا: إصابة عدد من مسلحي قسد في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق سوريا

12:53 م الثلاثاء 16 مارس 2021
سانا: إصابة عدد من مسلحي قسد في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق سوريا

علم سوريا

دمشق - أ ش أ

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" إصابة عدد من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المرتبطة بالقوات الأمريكية في انفجار عبوة ناسفة في محيط قرية مغلوجة بمنطقة جبل عبد العزيز في ريف الحسكة شمال شرق سوريا.

وذكرت مصادر محلية -في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء- أن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" قرب قرية مغلوجة؛ وأدت إلى إصابة عدد من مسلحي الميليشيا الذين كانوا يستقلونها، موضحة أن الميليشيا استقدمت على الفور تعزيزات وطوقت مكان الانفجار.

يشار إلى أن الهجمات على مواقع وتحركات مسلحي “قسد” تأخذ منحنى تصاعديًا منذ عدة أشهر قتل خلالها العشرات من مسلحيها في مناطق انتشارها في أرياف دير الزور والحسكة والرقة.

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