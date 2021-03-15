إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري
مصر - (أ ش أ)
قامت وزارة الخارجية، مساء اليوم الاثنين، بإضاءة مبناها بكلمة "D. Day" بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدبلوماسي المصري.
وكانت الخارجية قد أطلقت صباح اليوم وبهذه المناسبة فيلمًا عن تاريخها ونشأتها ومسيرة عملها، ودورها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية ورعاية المواطنين في الخارج.
ويسلط الفيلم الضوء على أبرز ما حققته الدبلوماسية المصرية من نجاحات، لا سيما خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدبلوماسي المصري، وزارة الخارجية تُضيء مبناها مساء اليوم بكلمة " D. Day ".#يوم_الدبلوماسي pic.twitter.com/DzUSWT17AQ— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) March 15, 2021
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
191555
عدد المصابين
-
147767
عدد المتعافين
-
11340
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
120013187
عدد المصابين
-
96518448
عدد المتعافين
-
2658363
عدد الوفيات
إعلان