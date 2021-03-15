إضاءة مبنى وزارة الخارجية بمناسبة يوم الدبلوماسي المصري

مصر - (أ ش أ)

قامت وزارة الخارجية، مساء اليوم الاثنين، بإضاءة مبناها بكلمة "D. Day" بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدبلوماسي المصري.

وكانت الخارجية قد أطلقت صباح اليوم وبهذه المناسبة فيلمًا عن تاريخها ونشأتها ومسيرة عملها، ودورها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية ورعاية المواطنين في الخارج.

ويسلط الفيلم الضوء على أبرز ما حققته الدبلوماسية المصرية من نجاحات، لا سيما خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.