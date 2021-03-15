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بايدن يتوقع تسليم 100 مليون شيك تحفيزي في غضون 10 أيام

11:21 م الإثنين 15 مارس 2021
بايدن يتوقع تسليم 100 مليون شيك تحفيزي في غضون 10 أيام

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سوف تقدم 100 مليون شيك تحفيزي أو ودائع مباشرة للأميركيين في غضون الأيام العشرة المقبلة ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بايدن، الذي كان يتحدث في البيت الأبيض، القول إن 85% من الأسر الأمريكية سوف تتلقى 1400 دولار بحلول الوقت الذي يتم فيه توزيع جميع الأموال التحفيزية.

وقالت بلومبرج إن وزارة الخزانة الأمريكية بدأت في إرسال الدفعة الأولى من مدفوعات الـ 1400 دولار المقررة.

جو بايدن الولايات المتحدة شيك تحفيزي وزارة الخزانة الأمريكية

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