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الرئاسة الفلسطينية تندد بافتتاح كوسوفو سفارة بالقدس

12:13 م الإثنين 15 مارس 2021
الرئاسة الفلسطينية تندد بافتتاح كوسوفو سفارة بالقدس

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

رام الله- (د ب أ):

ندد الفلسطينيون بشدة اليوم الاثنين بافتتاح كوسوفو سفارة لها لدى إسرائيل في مدينة القدس.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن خطوة كوسوفو "تخالف القانون الدولي الذي يؤكد أن القدس مدينة محتلة وهي عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية".

وأضاف أبو ردينة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية :"نرفض أي خطوة من أي دولة بافتتاح سفارة أو مكتب دبلوماسي في القدس كونه إجراء يخالف قرارات الشرعية الدولية وسيكون له تداعيات في المستقبل القريب".

وفي السياق، ندد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم بخطوة كوسوفو افتتاح سفارة لها لدى إسرائيل في القدس، معتبرا أنها تعد "انتهاكا فاضحا لكل القرارات الدولية والمواثيق الإنسانية، وانحيازا سافرا للاحتلال الإسرائيلي".

وقال قاسم، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن "هذا القرار من كوسوفو يأتي بتشجيع من خطوات التطبيع التي قامت بها بعض الأطراف العربية مع الاحتلال".

وأضاف أن "مدينة القدس ستبقى فلسطينية، وستظل هويتها عربية أصيلة، وكل محاولات الاحتلال لن تغير من حقائق التاريخ شيئًا".

وافتتحت كوسوفو أمس الأحد، سفارتها رسميا لدى إسرائيل في القدس، علما أنها وقعت مطلع فبراير الماضي، على اتفاق بدء العلاقات الدبلوماسية رسميا مع إسرائيل.

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