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إسرائيل: تسجيل أكثر من 6000 حالة وفاة بكورونا منذ بداية انتشار الوباء

11:21 م الأحد 14 مارس 2021
إسرائيل: تسجيل أكثر من 6000 حالة وفاة بكورونا منذ بداية انتشار الوباء

وزارة الصحة الإسرائيلية

غزة - (أ ش أ):

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد بأن إسرائيل تجاوزت 6000 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بداية انتشار الوباء.

وذكرت الوزراة في بيان نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أن إسرائيل تسجل أقل حالات يومية للإصابة بفيروس كورونا وذلك بعد تطعيم ما يزيد على 70 % من السكان.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن وزارة الصحة سجلت 773 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس السبت، بينما انخفض عدد مرضى الحالات الخطيرة إلى 633.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن 16 قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد 19.

وفي نفس السياق، يقدر الجيش الإسرائيلي أنه يقترب من نهاية حملة التطعيم الخاصة به حيث أنه في غضون أسبوعين، سينتهي من تطعيم 85% من العسكريين.

هذا المحتوى من

وزارة الصحة الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي غزة فيروس كورونا

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