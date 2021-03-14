أكثر الكلمات إنتشاراً

إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

مديرة شرطة لندن ترفض دعوات بالاستقالة بعد اشتباكات بوقفة احتجاجية

10:06 م الأحد 14 مارس 2021
مديرة شرطة لندن ترفض دعوات بالاستقالة بعد اشتباكات بوقفة احتجاجية

شرطة لندن

لندن - (د ب أ)

قالت مديرة شرطة العاصمة البريطانية لندن إنها لن تتنحى من منصبها، على الرغم من دعوات لها بالاستقالة، بسبب تصرفات قواتها خلال وقفة احتجاجية في ذكرى مقتل البريطانية سارة إيفيرارد.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن مديرة الشرطة كريسيدا ديك قولها إن ما حدث للفتاة البالغة من العمر 33 عامًا "يرعبني" وجعلها "أكثر عزمًا، وليس أقل" لقيادة جهاز الشرطة.

ورحبت بطلب وزيرة الداخلية بريتي باتل بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي وصفتها بأنها "مهمة مراقبة صعب للغاية".

وفي مشاهد سيئة وقعت ليلة يوم السبت، اشتبكت عناصر من الشرطة مع حشود جماهيرية خلال تفريقهم في منطقة كلبفهام كومون لإحياء ذكرى مقتل مديرة التسويق إيفيرارد.

وعثر على جثة إيفيرارد قبل أيام في الغابات بجنوب إنجلترا بعد اختفاء أثار جدلا على مستوى البلاد بشأن الجرائم ضد المرأة.

وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم، من بينهما شرطي بشرطة العاصمة البالغة من العمر 48 عامًا، لاتهامه بالاختطاف والقتل.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، طلبت بريتي باتيل من كبيرة مفتشي الشرطة إجراء مراجعة "للدروس المستفادة" من الأحداث. وتحدثت الوزيرة مع كريسيدا، وتلقت تقريرها في أفعال الشرطة خلال الوقفة الاحتجاجية.

ودعا عمدة مدينة لندن صادق خان إلى فتح تحقيق مستقل في تصرفات شرطة العاصمة بالوقفة الاحتجاجية، بعد أن قال إن السيدة كريسدا لم تقدم له توضيحًا مرضيًا للأحداث.

شرطة لندن لندن بريطانيا

الخبر التالى:

"أسترازينيكا": لا دليل على أن اللقاح يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 190280

    عدد المصابين

  • 146803

    عدد المتعافين

  • 11256

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نائب محافظ "المركزي": السيسي وجه بمبادرة جديدة للتمويل العقاري بـ 100 مليار جنيه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا