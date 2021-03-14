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مشرعون أمريكيون يتهمون المكسيك بأنها مسؤولة عن زيادة المهاجرين

10:01 م الأحد 14 مارس 2021
مشرعون أمريكيون يتهمون المكسيك بأنها مسؤولة عن زيادة المهاجرين

المهاجرين

واشنطن - (د ب ا)

تبادل المشرعون الأمريكيون اليوم الأحد الاتهامات بشأن من يتحمل المسؤولية الأكبر عن الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين، ومن بينهم آلاف الأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة من المكسيك، وما إذا كان المسؤول هو الرئيس الحالي جو بايدن أم الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاءت الاتهامات الحزبية المتبادلة بعد أن استعانت إدارة بايدن بوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية للمساعدة في قيادة الاستجابة. الوكالة ، وهي جزء من وزارة الأمن الداخلي ، تعمل الآن على توسيع أماكن الإقامة المتاحة المهاجرين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الهجرة غير الموثقة ازدادت بشكل كبير منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصه، حيث كان قد قام بحملته على تعهد بتقديم المزيد من المساعدة لأولئك الذين يسعون للحصول على وضع اللاجئ في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إرهاق المرافق الموجودة على الحدود والتي تعاني بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت في برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على قناة "فوكس نيوز"، "إن سياسات بايدن التي ترتكز على الحدود المفتوحة هي التي تدعو إلى المزيد من الهجرة غير الشرعية وتسببت في الواقع في هذه الأزمة الإنسانية".

المشرعون الأمريكيون المكسيك المهاجرين

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