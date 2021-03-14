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مقتل وإصابة 13 مدنيا في انفجارين منفصلين بكابول

08:49 م الأحد 14 مارس 2021
مقتل وإصابة 13 مدنيا في انفجارين منفصلين بكابول

انفجار

كابول - (أ ش أ):
لقي ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين مصرعهم وأصيب 10 آخرون في انفجارين منفصلين في العاصمة الأفغانية كابول، وقعا مساء اليوم الأحد في غضون أقل من ساعة.
وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية أن الشرطة لم تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الانفجارين، لكن بعض التقارير تفيد بأن الانفجار الأول أصاب حافلة ركاب، والانفجار الآخر استهدف سيارة.

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انفجار كابول أفغانستان

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