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بريطانيا تدعو الصين لاحترام الحقوق والحريات الأساسية في هونج كونج

12:08 ص الأحد 14 مارس 2021
بريطانيا تدعو الصين لاحترام الحقوق والحريات الأساسية في هونج كونج

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

لندن - (د ب أ)

قالت حكومة المملكة المتحدة إن الصين في "حالة من عدم الامتثال المستمر" للمعاهدة الرئيسية التي مهدت الطريق لعودة هونج كونج إلى السيطرة الصينية، ودعتها إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية في المدينة، وذلك بعد حملة تقودها بكين ضد المعارضة هناك.

وجاء بيان أمس السبت لوزير الخارجية دومينيك راب بعد أيام من موافقة المشرعين الصينيين على تعديل نظام الانتخاب بالمدينة الذي يهدد بتكديس صلاحيات الهيئة التشريعية مع الموالين لبكين، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال راب إن ذلك التعديل الانتخابي "جزء من نمط مصمم لمضايقة وخنق جميع الأصوات المنتقدة لسياسات الصين وهو ثالث خرق للإعلان المشترك في أقل من تسعة أشهر".

وأضاف: "ستواصل المملكة المتحدة الدفاع عن شعب هونج كونج. يجب على الصين أن تتصرف وفقًا لالتزاماتها القانونية وتحترم الحقوق والحريات الأساسية في هونج كونج".

دومينيك راب بريطانيا الصين هونج كونج

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