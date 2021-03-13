صور.. السيطرة على حريق وحدة سكنية في حي العرب ببورسعيد
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
بورسعيد - طارق الرفاعي:
سيطر رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، على حريق وحدة سكنية بعقار خشبي قديم في تقاطع شارعي الحميدي والروضة بسوق السمك القديم في حي العرب.
تلقت الحماية المدنية بلاغًا باندلاع النيران بوحدة سكنية في عقار خشبي قديم تقاطع شارعي الحميدي والروضة في حي العرب، فانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله للعقارات الخشبية المجاورة.
حُرر محضر بالواقعة، ويجري التحري حول أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الخبر التالى:بيتكوين تسجل مستوى قياسيا جديدا بتخطي 61 ألف دولار
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
190280
عدد المصابين
-
146803
عدد المتعافين
-
11256
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
120013187
عدد المصابين
-
96518448
عدد المتعافين
-
2658363
عدد الوفيات
إعلان