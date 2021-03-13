تركيا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

أنقرة- (د ب أ)

سجلت تركيا 65 وفاة و15 ألفا و82 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت حصيلة الوفيات بذلك إلى 29 ألفا و421، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن بيانات وزارة الصحة، اليوم السبت.

وارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليونين و866 ألفا و12.

أما حصيلة المتعافين، فقد ارتفعت إلى مليونين و685 ألفا و560 بعد تسجيل 15 ألفا و287 حالة شفاء جديدة.