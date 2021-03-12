بايدن في القمة الرباعية: العالم سيستفيد من توفير لقاحات كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع شركائها، وحلفائها.

وقال بايدن خلال القمة الرباعية مع قادة اليابان وأستراليا والهند، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية، إن شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم "سيستفيدون من توفير لقاحات كورونا".

وشدد الرئيس الأمريكي، على ضرورة وجود آليات جديدة لتعزيز التعاون الدولي خصوصا في مجال حماية المناخ.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، "نحن متحدون مع الولايات المتحدة والحلفاء لتعزيز القيم الديمقراطية"، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، خلال القمة، "لدينا مصير مشترك وهدفنا تحقيق الرخاء الاقتصادي".

وأطلق "الحوار الأمني الرباعي" عام 2007، وتعود الفكرة إلى رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي الذي يعتبر من الصقور، وكان متحمسا لإيجاد شركاء من أجل إقامة توازن مع الصين الصاعدة بقوة.

وحرص بايدن منذ انتخابه، على طمأنة حلفاء الولايات المتحدة في سول وسيدني وطوكيو، واعدا بالإبقاء على اتفاقيات الدفاع المشترك معها وإصلاح العلاقات بعد التوتر في عهد دونالد ترامب.

وخلال إدارة ترامب التي استمرت أربع سنوات، شكك الحلفاء الإقليميون للولايات المتحدة في التزام الرئيس الجمهوري بالوعود طويلة الأمد للدفاع عن بلادهم في حالة اندلاع نزاع عسكري.

وعلى الصعيد الأوروبي، كان بايدن قد تعهد قبل أسبوع، "ترميم وإنعاش" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعدما اتفقت واشنطن وبروكسل على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على خلفية نزاع تجاري بين بوينج وإيرباص.