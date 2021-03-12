أكثر الكلمات إنتشاراً

برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

بايدن في القمة الرباعية: العالم سيستفيد من توفير لقاحات كورونا

11:24 م الجمعة 12 مارس 2021
بايدن في القمة الرباعية: العالم سيستفيد من توفير لقاحات كورونا

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع شركائها، وحلفائها.
وقال بايدن خلال القمة الرباعية مع قادة اليابان وأستراليا والهند، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية، إن شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم "سيستفيدون من توفير لقاحات كورونا".
وشدد الرئيس الأمريكي، على ضرورة وجود آليات جديدة لتعزيز التعاون الدولي خصوصا في مجال حماية المناخ.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، "نحن متحدون مع الولايات المتحدة والحلفاء لتعزيز القيم الديمقراطية"، فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، خلال القمة، "لدينا مصير مشترك وهدفنا تحقيق الرخاء الاقتصادي".
وأطلق "الحوار الأمني الرباعي" عام 2007، وتعود الفكرة إلى رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي الذي يعتبر من الصقور، وكان متحمسا لإيجاد شركاء من أجل إقامة توازن مع الصين الصاعدة بقوة.
وحرص بايدن منذ انتخابه، على طمأنة حلفاء الولايات المتحدة في سول وسيدني وطوكيو، واعدا بالإبقاء على اتفاقيات الدفاع المشترك معها وإصلاح العلاقات بعد التوتر في عهد دونالد ترامب.
وخلال إدارة ترامب التي استمرت أربع سنوات، شكك الحلفاء الإقليميون للولايات المتحدة في التزام الرئيس الجمهوري بالوعود طويلة الأمد للدفاع عن بلادهم في حالة اندلاع نزاع عسكري.
وعلى الصعيد الأوروبي، كان بايدن قد تعهد قبل أسبوع، "ترميم وإنعاش" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعدما اتفقت واشنطن وبروكسل على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على خلفية نزاع تجاري بين بوينج وإيرباص.

جو بايدن أمريكا واشنطن لقاحات كورونا

الخبر التالى:

البرازيل تعلن الاتفاق مع روسيا على توريد لقاح "سبوتنيك في"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 189000

    عدد المصابين

  • 145923

    عدد المتعافين

  • 11169

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 119067802

    عدد المصابين

  • 94563972

    عدد المتعافين

  • 2640230

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية والطقس حتى الخميس 18 مارس (بيان رسمي)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا