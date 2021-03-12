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الإمارات تؤسس صندوقا للاستثمار في إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار

05:03 م الجمعة 12 مارس 2021
الإمارات تؤسس صندوقا للاستثمار في إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار

الإمارات تؤسس صندوقا لدعم الاستثمار في إسرائيل


(بي بي سي):

أعلنت دولة الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد نقاش بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد الإمارات، محمد بن زايد، خلال مكالمة هاتفية حول سبل دعم الاقتصاد الإسرائيلي وتوثيق التعاون بين الجانبين.

وقد وقعت الإمارات اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل العام الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن الصندوق سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاعات الطاقة والفضاء والصحة والتقنية الزراعية.

وكان نتنياهو قد أجل زيارة للإمارات بعد توتر مع الأردن التي رفضت منح طائرته الإذن بعبور أجوائها.
وكان الأردن أعلن قبل ذلك إلغاء زيارة ولي العهد الأمير، الحسين بن عبد الله، للأقصى في آخر لحظة بسبب خلافات مع إسرائيل حول الترتيبات الأمنية.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أجراه مساء الخميس "لم يكن بالإمكان القيام بزيارتي إلى الإمارات بسبب سوء تفاهم وصعوبات في تنسيق رحلاتنا الجوية وذلك بسبب الحدث الذي وقع أمس في جبل الهيكل".

وأضاف "تسوية الاختلاف مع الأردن استغرقت عدة ساعات ونحن نستطيع التحليق, أنا أستطيع التحليق في سماء الأردن وحتى بعد تحقيق هذا التنسيق، لم يكن بالإمكان القيام بهذه الزيارة".

وأردف "لذلك تحدثت مع الشيخ محمد بن زايد، واتفقنا على زيارة أخرى في القريب العاجل".

ولعبت الإمارات دورا كبيرا في جهود تطبيع العلاقات بين عدة بلدان عربية وإسرائيل خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ووقعت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، كما وافقت الحكومة الإماراتية قبل شهرين على تأسيس سفارة لها في تل أبيب.

هذا المحتوى من

التطبيع الاحتلال الاسرائيلي الإمارات

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