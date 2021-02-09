مجلس الأمن يحث الدول الأعضاء على احترام وقف إطلاق النار في ليبيا

وكالات

‏حث مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، الدول الأعضاء على احترام تنفيذ وقف إطلاق النار في ‎ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة منها لبدء العملية السياسية في البلاد.

‏ودعا مجلس الأمن الدولي في بيان مساء اليوم، جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ‎ليبيا.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، شدد في بيان مساء الثلاثاء، على التزام الأمم المتحدة باستقرار ليبيا وازدهارها وسيادتها ووحدتها، والبناء على الزخم الذي أفرزته التطورات الإيجابية التي تحققت في الأشهر الماضية في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار بجهود ومسارات ليبية القيادة والملكية.