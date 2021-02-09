أكثر الكلمات إنتشاراً

مسبار الأمل عيد الحب الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

اليمن: الحوثيون استهدفوا مأرب بـ 8 صواريخ باليستية خلال 48 ساعة

09:19 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
اليمن: الحوثيون استهدفوا مأرب بـ 8 صواريخ باليستية خلال 48 ساعة

صواريخ باليستية ارشيفية

اليمن - (أ ش أ)

أعلن مصدر أمني يمني، استهداف ميليشيا الحوثي لأحياء سكنية في مدينة مأرب المكتضة بالنازحين بصاروخين باليستيين خلال الـ12 ساعة الماضية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل، وإثارة الهلع بين المدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر أمني قوله، إن ميليشيا الحوثي أطلقت مساء اليوم الثلاثاء، صاروخين سقطا في مناطق خالية بجوار المباني السكنية وتسببت في أضرار مختلفة للمباني وهلع السكان؛ ليرتفع عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيا خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى 8 صواريخ تسببت في مقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين، إلى جانب إرسال عدد من الدرونز المفخخة على المدينة تم إسقاط اثنتين منها.

وأضاف المصدر أن إطلاق الصواريخ يتزامن مع تصعيد عسكري واسع تجاه محافظة مأرب في كافة محاور القتال، منذ يوم الأحد الماضي، عقب التلويح برفع اسمها من قائمة الإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، لإعطاء فرصة لتحقيق السلام، وردا على دعوات الوقف الشامل لإطلاق النار من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وتأكيدا منها على استمرارها في أعمال العنف والإرهاب وتنفيذ المخطط الإيراني الذي يستهدف زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

هذا المحتوى من

صواريخ باليستية الحوثيون اليمن

الخبر التالى:

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لحمدوك التزام واشنطن بدعم الحكومة السودانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170207

    عدد المصابين

  • 132698

    عدد المتعافين

  • 9699

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص|"تاج الدين" يرد على تصريحات متداولة عن تأجيل الدراسة : "خاطئة تماما"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا