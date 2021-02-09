شرطة الكهرباء تضبط 3742 قضية سرقة تيار كهربي
01:35 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
كتب-سامح غيث:
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية انضباطية مُكبرة، لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3742 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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