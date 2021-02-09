شرطة الكهرباء تضبط 3742 قضية سرقة تيار كهربي

كتب-سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية انضباطية مُكبرة، لضبط حالات سرقة التيار الكهربائي المختلفة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3742 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.