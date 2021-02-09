موسكو: عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني قد تلعب دورا إيجابيا في استقراره

فيينا - أ ش أ

قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، من الممكن أن تلعب دورا إيجابيا في استقرار الاتفاق النووي.

وأضاف أوليانوف - في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء- أن "موسكو لديها موقف إيجابي تجاه العودة المحتملة للولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وهو أيضا ما أعربت عنه اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري في 21 ديسمبر الماضي- إذ ترسل الفقرة الأخيرة من هذه الوثيقة إشارة إلى واشنطن بأن اللجنة مستعدة لرؤيتها بين المشاركين في الصفقة".

وأشار إلى أنه "قد يكون هذا أمرا معقولا، خاصة وأن الولايات المتحدة قدمت مساهمة كبيرة في تطوير الاتفاق النووي. ومن أجل استدامتها، يمكن أن تلعب المشاركة الأميركية، كما نأمل ، دورًا إيجابيًا في تحقيق الاستقرار".