أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبايرن عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

الخارجية الأمريكية: ملتزمون بمساعدة السعودية للدفاع عن أمنها ضد هجمات الحوثيين

10:52 م الإثنين 08 فبراير 2021
الخارجية الأمريكية: ملتزمون بمساعدة السعودية للدفاع عن أمنها ضد هجمات الحوثيين

نيد برايس

وكالات

يرى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن معالجة المشاكل التي يعاني منها مجلس حقوق الإنسان تتم بالعمل من الداخل.

وقال برايس، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إن بلاده ملتزمة بمساعدة السعودية للدفاع عن أمنها ضد هجمات الحوثيين، مؤكدًا أن السعودية تتعرض إلى تهديدات أمنية حقيقية.

ونفى الأنباء التي تتحدث عن وجود عرض بوقف دعم واشنطن للسعودية مقابل وقف دعم طهران للحوثيين.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يريد رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب فقط لدواع إنسانية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين بدون تصنيفهم جماعة إرهابية.

وتابع أن بلاده أنهت دعمها للعمليات في اليمن وأن القرار لا ينطبق على العمليات ضد تنظيم القاعدة.

نيد برايس وزارة الخارجية الأمريكية السعودية الحوثيين

الخبر التالى:

واشنطن: إيران مستمرة في عدم الامتثال للاتفاق النووي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 169640

    عدد المصابين

  • 132375

    عدد المتعافين

  • 9651

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا