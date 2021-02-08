الخارجية الأمريكية: ملتزمون بمساعدة السعودية للدفاع عن أمنها ضد هجمات الحوثيين

وكالات

يرى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن معالجة المشاكل التي يعاني منها مجلس حقوق الإنسان تتم بالعمل من الداخل.

وقال برايس، في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، إن بلاده ملتزمة بمساعدة السعودية للدفاع عن أمنها ضد هجمات الحوثيين، مؤكدًا أن السعودية تتعرض إلى تهديدات أمنية حقيقية.

ونفى الأنباء التي تتحدث عن وجود عرض بوقف دعم واشنطن للسعودية مقابل وقف دعم طهران للحوثيين.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يريد رفع الحوثيين عن قائمة الإرهاب فقط لدواع إنسانية، مؤكدًا أن بلاده ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين بدون تصنيفهم جماعة إرهابية.

وتابع أن بلاده أنهت دعمها للعمليات في اليمن وأن القرار لا ينطبق على العمليات ضد تنظيم القاعدة.