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هولندا تمدد حظر التجوال الليلي حتى الشهر المقبل

09:36 م الإثنين 08 فبراير 2021
هولندا تمدد حظر التجوال الليلي حتى الشهر المقبل

هولندا

أمستردام - (د ب أ)

صرح مسؤولون في هولندا اليوم الاثنين، أن الحكومة قررت تمديد حظر التجوال الليلي حتى الثاني من مارس المقبل.

وتم فرض حظر التجوال، الذي يستمر من التاسعة مساء حتى الرابعة والنصف صباحًا، يوم 23 يناير الماضي، خشية تفشي السلالة الجديدة الأسرع انتشار من فيروس كورونا المستجد.

ولا يتم السماح بخروج المواطنين من منازلهم خلال ساعات الحظر بدون أسباب مهمة.

ووقعت أعمال شغب في عدة مدن هولندية في بداية فرض حظر التجوال، الذي يعتبر أقوى الإجراءات التي تم فرضها حتى الآن للتصدي للجائحة.

كما مددت الحكومة الهولندية كافة الإجراءات الأخرى التي تهدف للتصدي للجائحة حتى الثاني من مارس بما في ذلك إغلاق المدارس والمتاجر والمطاعم.

وتم استئناف الدراسة فقط بالمدارس الابتدائية اليوم الاثنين، وإن كانت ظروف الطقس السيئة قد تسببت في استمرار إغلاق كثير من المدارس.

هولندا أمستردام حظر التجوال فيروس كورونا

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