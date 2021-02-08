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‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

07:39 م الإثنين 08 فبراير 2021
‏شكري يؤكد لوزير خارجية الوفاق حرص مصر على استقرار ليبيا

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات:

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، خلال اجتماعه مع وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية، طاهر سيالة، حرص مصر على استقرار ليبيا، واهتمامها بإيجاد حل سياسي هناك.

وقال متحدث الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين "على هامش الاجتماع الطارئ للجامعة العربية اليوم.. الوزير ‎سامح شكري يلتقي وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر سيالة".

وأضاف أن "شكري أكد على ثوابت الموقف المصري تجاه الجارة الشقيقة ‎ليبيا وصولًا إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي يحفظ سيادتها ويصون مقدرات شعبها الشقيق.‎

سامح شكري ليبيا وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية طاهر سيالة

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