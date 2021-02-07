مسؤولة إسرائيلية: لن نحقق مناعة القطيع حتى إذا "تلقّح" جميع البالغين
تل أبيب- (د ب أ):
استبعدت مسؤولة صحية بارزة في إسرائيل، الأحد، أن تصل إسرائيل لمناعة القطيع ضد فيروس كورونا، حتى إذا ما تم توزيع اللقاحات المضادة للفيروس على جميع البالغين، وذلك لأنه لا يوجد حاليا لقاح تم اعتماده للأطفال.
وقالت رئيسة الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون ألروي-بريس، في اجتماع برلماني :"عندما يكون لدينا 2.5 مليون طفل لا يمكن أن يحصلوا على لقاح، فربما لن نصل إلى مناعة القطيع، حتى إذا ما تم تلقيح جميع السكان الذين يمكن تلقيحهم".
وحصل أكثر من ثلث عدد سكان إسرائيل، الذي يبلغ 9.3 مليون نسمة، على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر/بيونتيك، فيما حصل الخُمْس على جرعتي اللقاح.
الخبر التالى:تونس: وفاة 4 أشخاص بعد تناولهم مواد كحولية سامة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
169106
عدد المصابين
-
132054
عدد المتعافين
-
9604
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
106301056
عدد المصابين
-
77893980
عدد المتعافين
-
2318021
عدد الوفيات
إعلان