"تحالف دعم الشرعية في اليمن" يعلن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون
الرياض - (د ب أ):
أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية" بالسعودية
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