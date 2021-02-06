احتجات الهند: المزارعون يغلقون الشوارع لثلاث ساعات
نيودلهي- (بي بي سي):
انتهى حصار الطرق على مستوى البلاد في الهند الذي دعى إليه المزارعون في الهند احتجاجا على القوانين الزراعية الجديدة.
تسبب إغلاق الطرق الذي استمر لثلاث ساعات في تعطيل حركة المرور في أجزاء كثيرة من البلاد.
واعتقل مئات المتظاهرين. ولايزال، منذ شهرين ونصف، عشرات الآلاف من المزارعين يخيمون خارج دلهي احتجاجًا على الإصلاحات قائلين إنها تفيد كبار المشترين من القطاع الخاص.
وقطعت الحكومة خدمات الإنترنت وعطلت الهواتف المحمولة في معسكرات الاحتجاج. وقدمت نقابة الصحفيين في دلهي احتجاجا إلى السلطات لرفضها السماح للصحفيين بدخول المواقع.
وكانت الشرطة قد بررت عدم السماح للصحفيين بدخول مواقع الاحتجاج حرصا على سلامتهم.
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