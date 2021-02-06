الصين تسجل 12 إصابة بفيروس كورونا بينها 4 حالات بعدوى محلية

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /السبت/ عدم تسجيل أي حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابة جديدة بينها 4 حالات بعدوى محلية، تم تسجيلها بواقع ثلاث حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في جيلين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89681 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 8 تم تسجيلها بواقع 5 حالات في شنجهاي وحالة واحدة في كل من تيانجين وقوانغدونغ وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4780 حالة غادر منها 4490 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 81 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 83810 أشخاص، وأن 32244 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 10 حالات جديدة بدون أعراض بينها 9 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 733 حالة منها 283 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10589 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 186 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 923 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 9750 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 841 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.​