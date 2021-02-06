مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في سلسلة جرائم طعن في لندن
لندن- (د ب أ):
قتل رجل في سلسلة من خمس عمليات طعن على الأقل في جنوب لندن مساء الجمعة.
وقالت شرطة العاصمة لندن إن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا في الحوادث التي وقعت في كرويدون بجنوب لندن، اثنان منهم في حالة حرجة.
وقالت الشرطة إنه تم اعتقال شخص يشتبه في أنه الجاني وضحية.
وأوضحت الشرطة أنه لا توجد معلومات تشير إلى أن جرائم الطعن متصلة ببعضها البعض، مشيرة إلى أن عناصرالشرطة كثفوا وجودهم في المنطقة.
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