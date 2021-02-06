أكثر الكلمات إنتشاراً

عزت العلايلي الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في سلسلة جرائم طعن في لندن

05:53 ص السبت 06 فبراير 2021
مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في سلسلة جرائم طعن في لندن

شرطة العاصمة لندن

لندن- (د ب أ):
قتل رجل في سلسلة من خمس عمليات طعن على الأقل في جنوب لندن مساء الجمعة.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا في الحوادث التي وقعت في كرويدون بجنوب لندن، اثنان منهم في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال شخص يشتبه في أنه الجاني وضحية.

وأوضحت الشرطة أنه لا توجد معلومات تشير إلى أن جرائم الطعن متصلة ببعضها البعض، مشيرة إلى أن عناصرالشرطة كثفوا وجودهم في المنطقة.

شرطة لندن جرائم طعن جنوب لندن

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل 393 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 168057

    عدد المصابين

  • 131211

    عدد المتعافين

  • 9512

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 105390934

    عدد المصابين

  • 77082985

    عدد المتعافين

  • 2292466

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا