أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق الدائري مونديال الأندية انقلاب ميانمار لقاح كورونا الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب

زمن كورونا.. خدمات دفن الموتى بالنمسا تنسى جثة رجل بشقته أكثر من شهرين

04:05 م الأربعاء 03 فبراير 2021
زمن كورونا.. خدمات دفن الموتى بالنمسا تنسى جثة رجل بشقته أكثر من شهرين

(دويتش فيله):

في حادثة وصفتها بلدية فيينا بأنها "نادرة"، أقدمت خدمات دفن الموتى في المدينة على خطأ كبير بعد أن "نسيت" جثة رجل في شقته وتركته على فراشه لأكثر من شهرين بعد وفاته. وأكدت الناطقة باسم البلدية سونيا فيخت لوكالة فرانس برس أن جثة المتوفى لم تُنقل إلى المشرحة بحسب المسار الاعتيادي المتّبع.

وتعود خلفيات الحادثة إلى 11 نوفمبر 2020، حين عثرت جارة الرجل البالغ 66 عاماً على جثته، وهي كانت تعتني به لأنه مريض منذ زمن بعيد ولا يُعرف له أي أقارب، وقالت الجارة لقناة "أو آر اف" التلفزيونية إنها اتصلت بالشرطة وسلمتها مفاتيح الشقة.

وأوضحت أنها كانت تظن أن الرجل دُفن قبل أسابيع، لكنها فوجئت برؤية جثته ممددة على السرير في 27 يناير لدى مرافقتها موظفاً رسمياً كان يريد البحث في المكان عن وصية محتملة.

وفي هذا السياق أوضح، مدير مركز النظافة في العاصمة النمساوية، نيكولاس سالتسر أن ما حصل ناجم عن "تقاطع ظروف مؤسفة ومشكلة في التواصل" بين الفريق الذي لاحظ الوفاة وخدمات دفن الموتى وأمر سالتسر بإجراء تحقيق داخلي في الحادثة، قائلا إنه "لم يسمع يوماً بمثل هذه الحالة".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أشارت خدمات دفن الموتى التابعة للبلدية إلى عدم تحديد أي موعد لمراسم التشييع.

هذا المحتوى من

DW-world
النمسا دفن الموتى فيينا

الخبر التالى:

"مسبار الأمل" الإماراتي يصل إلى المريخ الثلاثاء القادم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 167013

    عدد المصابين

  • 130514

    عدد المتعافين

  • 9407

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103875920

    عدد المصابين

  • 75581222

    عدد المتعافين

  • 2246215

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الكهرباء لـ"النواب" : مستعدون لتعويض متضرري أعطال الكهرباء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا