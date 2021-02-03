الرئيس الإيطالي يفوّض ماريو دراغي بتشكيل الحكومة

(وكالات):

قال مسؤول اليوم الأربعاء، إن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا فوض محافظ البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي بتشكيل حكومة جديدة.

وسيتعين على دراغي الآن إجراء محادثات مع الأحزاب السياسية لمحاولة حشد الدعم لحكومة ستتولى مهمة إدارة أزمتي فيروس كورونا والاقتصاد في إيطاليا، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

ودراغي رجل معروف بتكتمه وجديته وتصميمه، وهو مجاز في الاقتصاد وحائز على درجة دكتوراه في الاختصاص نفسه من "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" (إم آي تي)، الجامعة الأمريكية المرموقة.

وتوجهت الأنظار إلى دراغي بعد الشكوك التي أثارتها الأزمة السياسية حول قدرة إيطاليا على إدارة أزمة الجائحة وتنفيذ خطة نهوض اقتصادي بقيمة 222,9 مليار يورو يتعين على روما تقديمها إلى بروكسل بحلول 30 أبريل.