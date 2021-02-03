مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن انقلاب ميانمار بسبب تباين الآراء

وكالات



فشل مجلس الأمن خلال جلسة طارئة مغلقة، عقدت مساء الثلاثاء، بشأن انقلاب ميانمار في إصدار بيان بسبب تباين الآراء، حسبما أفادت "سكاي نيوز" عربية.

وقالت سفيرة المملكة المتحدة، بربارا وودويرد، رئيسة الدورة الحالية للمجلس، في وقت سابق من اليوم قبل عقد الاجتماع: "نريد أن نتعامل مع ما يهدد الأمن والسلام على المدى البعيد بالتعاون مع جيران ميانمار".

وكانت الصين وروسيا قد وقفتا ضد أي قرار لمجلس الأمن يمس ميانمار بعد الحملة العسكرية عام 2017.

وقالت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة لوكالة أنباء رويترز إنهم يأملون في الحصول على معلومات إضافية عن الوضع في ميانمار من خلال جلسة مجلس الأمن، وعبرت عن أملهم أن يكون أي قرار للمجلس هادفا لتعزيز الاستقرار في ميانمار لا زيادته تعقيدا.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، حسب ما قال دوجاريتش.وأضاف أن المبعوثة الخاصة للأمين العام غوتيريس، كريستين شرانر بيرغينر، تتابع الوضع عن كثب، ويحتمل أن تقدم تقريرا للمجلس عن الوضع.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي يتابع الوضع في ميانمار منذ فترة طويلة وقد سافر بعثة أممية إلى هناك في أبريل عام 2018 واجتمعت مع سو شي ومينع أونغ هلينغ على إثر الحملة التي استهدفت مسلمي الروهينجا.