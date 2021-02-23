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وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية

03:05 ص الثلاثاء 23 فبراير 2021
وزير الخارجية الأمريكي يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الدولية

أنتوني بلينكن

واشنطن - (أ ش أ):
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، التزام الولايات المتحدة بالعمل على إصلاح ورفع مستوى الطموح في الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن هذا جاء خلال مشاركة بلينكن في الاجتماع الافتراضي لمجلس الشئون الخارجية بالاتحاد الأوربي، بدعوة من المفوض السامي للاتحاد الأوربي جوسيب بوريل.
وأضاف المتحدث أن بلينكن ركز على أهمية التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الأعضاء به، لبحث التحديات العالمية على أساس القيم المشتركة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية.
وتابع المتحدث أنه خلال الاجتماع، بحث بلينكن وبوريل ووزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المواجهة المشتركة للقضايا الدولية الملحة، من بينها جائحة كورونا وإيران والصين والتغير المناخي.

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