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هجوم إربيل: "لا علاقة لإيران بالهجوم"

02:46 م الثلاثاء 16 فبراير 2021
هجوم إربيل: "لا علاقة لإيران بالهجوم"

أرشيفية

طهرن- (بي بي سي):

نفت إيران أي علاقة لها بالهجوم الذي استهدف مطار إربيل أمس، وقالت إنها ترفض أي أعمال تضر بأمن العراق.

وأنكرت ما جاء في تعليقات بعض المسؤولين العراقيين ومفاده أن لإيران صلة بالجماعة التي تبنت الهجوم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هذه المزاعم مشبوهة، فإيران تعتبر استقرار العراق وأمنه قضية أساسية للمنطقة وترفض أي عمل يخل بالسلام والنظام في ذلك البلد

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