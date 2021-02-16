هجوم إربيل: "لا علاقة لإيران بالهجوم"
طهرن- (بي بي سي):
نفت إيران أي علاقة لها بالهجوم الذي استهدف مطار إربيل أمس، وقالت إنها ترفض أي أعمال تضر بأمن العراق.
وأنكرت ما جاء في تعليقات بعض المسؤولين العراقيين ومفاده أن لإيران صلة بالجماعة التي تبنت الهجوم.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هذه المزاعم مشبوهة، فإيران تعتبر استقرار العراق وأمنه قضية أساسية للمنطقة وترفض أي عمل يخل بالسلام والنظام في ذلك البلد
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
174426
عدد المصابين
-
135349
عدد المتعافين
-
10050
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
109056736
عدد المصابين
-
81044441
عدد المتعافين
-
2402956
عدد الوفيات
إعلان