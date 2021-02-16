أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس البدري فرغلي لقاح كورونا عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

الهند تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة و81 وفاة بفيروس كورونا

07:12 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021
الهند تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة و81 وفاة بفيروس كورونا

الهند فيروس كورونا

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 9 آلاف و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و925 ألفا و710 أشخاص.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 81 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و813 شخصا.
وأفادت بأن 11 ألفا و805 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و633 ألفا و25 شخصا.

هذا المحتوى من

Asha
الهند فيروس كورونا نيودلهي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 174426

    عدد المصابين

  • 135349

    عدد المتعافين

  • 10050

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| 613 إصابة وتفاصيل الموجة الثالثة في مصر.. وصدمة جديدة للصحة العالمية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا