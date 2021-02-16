نتنياهو يعترف بوجود خلافات مع بايدن بشأن القضايا الإيرانية والفلسطينية
تل ابيب - (د ب ا)
اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، بوجود خلافات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن القضايا الإيرانية والفلسطينية، لكنه قال إن العلاقات بينهما "قوية للغاية".
كان البيت الأبيض نفي الجمعة الماضية، أن يكون بايدن يتجاهل نتنياهو من خلال عدم إدراجه حتى الآن في قائمة من المكالمات الهاتفية المبكرة مع قادة أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.
رفض نتنياهو أي فكرة عن أن بايدن كان يستبعده عن قصد ، وقال لقناة "12" الإسرائيلية: "سيتصل لدينا علاقات ودية قوية للغاية منذ ما يقرب من 40 عامًا، تعود إلى الوقت الذي أتيت فيه إلى واشنطن كممثل دبلوماسي إسرائيلي وهو كان سيناتور شابُا من ولاية ديلاوير".
ولم يوضح نتنياهو طبيعة الخلافات بينه وبين بايدن بشأن القضايا الإيرانية والفلسطينية.
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