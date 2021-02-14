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كورونا حول العالم: الإصابات تبلغ 108.7 مليون حالة

10:27 م الأحد 14 فبراير 2021
كورونا حول العالم: الإصابات تبلغ 108.7 مليون حالة

إصابات كورونا

نيويورك - (د ب أ):

أشارت بيانات أصدرتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم بلغ 108 ملايين و 705 آلاف و 208 حالة حتى الساعة 1902 بحسب التوقيت العالمي الموحد ( يو تى سى ) اليوم الأحد.

وأوضحت البيانات أن مرض كوفيد – 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد تسبب فى وفاة ما إجماليه مليونين و396 ألفا و 885 شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كورونا فى مصر

  • 173202

    عدد المصابين

  • 134638

    عدد المتعافين

  • 9935

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 109056736

    عدد المصابين

  • 81044441

    عدد المتعافين

  • 2402956

    عدد الوفيات

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