رئيس الوزراء الإيطالي الجديد يتعهد بقيادة حكومة "صديقة للمناخ"

روما- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، ماريو دراجي، إن بلاده ستكون "حكومة لحماية المناخ"، بحسب ما ورد في تقارير إعلامية نشرت بعد يوم من انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء.

ونقلت الصحف المحلية، ومن بينها، "لا ريبوبليكا" و"كورييري ديلا سيرا" عن دراجي القول: "ستكون حكومتنا حكومة لحماية المناخ".

وجاء أداء دراجي لليمين الدستورية كرئيس للوزراء أمس السبت، لإنهاء أكثر من أربعة أسابيع من الأزمة السياسية في الدولة المتضررة من تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وعلى الرغم من أن هناك اجتماع لاحق لمجلس الوزراء، لم يدل دراجي - الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي - بأي تصريحات للمواطنين حتى الآن.

واختار دراجي 23 وزيرا من مختلف الأطياف السياسية، من بينهم عدد من التكنوقراط البارزين، بهدف توحيد إيطاليا في مواجهة أزمتي الصحة والاقتصاد.

وتم على نطاق واسع تفسير تصريح دراجي بشأن جعل حماية البيئة محورا رئيسيا لحكومته، بأنه إشارة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي وعد بمساعدته لمواجهة أزمة فيروس كورونا مقابل تقديم إصلاحات خضراء صديقة للبيئة.