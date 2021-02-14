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جلسة برلمانية ليبية مرتقبة في صبراتة الاثنين

12:43 ص الأحد 14 فبراير 2021
جلسة برلمانية ليبية مرتقبة في صبراتة الاثنين

مجلس النواب الليبي

طرابلس - (د ب أ)

يبدأ اليوم الأحد أعضاء من مجلس النواب الليبي في الوصول إلى مدينة صبراتة غرب طرابلس، من أجل جلسة قد تُعقد غدًا الاثنين.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم بلكور، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء السبت، هذا الأمر، إذ أوضح أن "ما بين 110 و120 نائبًا سيحضرون إلى صبراتة، من ضمنهم نواب من الشرق وصلوا جوًا اليوم.

وأفاد بلكور أن وصول النواب سيستمر اليوم الأحد، وسيستكمل صباح يوم الاثنين.

وحول الجلسة، قال بلكور: "لدينا 3 استحقاقات أساسية هي، التئام المجلس وتوحيده بعد طول انقسام، والتصويت على منح الثقة للحكومة بعد تقديمها، ثم استكمال باقي الاستحقاقات من قوانين وتشريعات".

وحول رئاسة جلسة صبراتة، أشار بلكور إلى أن انقسام مجلس النواب إلى مجلسين في طرابلس وطبرق دفع النواب إلى خيارين سيُنَفّذ أكثرهما قبولاً، الأول أن تكون الرئاسة مشتركة من نائبي الرئيس في البرلمانين لأجل قطع الطريق على المعترضين، والثاني أن يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سِنًّا، ويكون أصغرهم مقررًا للجلسة. وفي كل الأحوال؛ سندخل مباشرة إلى صناديق الانتخاب لاختيار هيئة رئاسية جديدة مكونة من رئيس من الجنوب، ونائبين من الشرق والغرب، باعتبار أن الشرق نال رئاسة المجلس الرئاسي، والغرب حصل على رئاسة الحكومة. والمسألة ليست معقدة.

وحول قدرة مجلس النواب على التوافق بخصوص رئاسة جديدة، استرسل بلكور قائلاً: "منذ البداية وقبل اختيار السلطة التنفيذية لم يكن الخلاف بين النواب على تنحية عقيلة صالح من الرئاسة، بل على من يتولى الرئاسة من الأقاليم الثلاثة، واليوم هناك قناعة لدى النواب أن رئاسة البرلمان من حق إقليم فزان".

مجلس النواب الليبي طرابلس عبد المنعم بلكور

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