في زمن كورونا.. دراسة تكشف تأثير التعاطي المُفرط لـ "فيتامين سي" و"الزنك"

كتب - محمد عطايا:

برغم استخدامها من قبل العديد مع تفشي جائحة كورونا، إلا أن مجلة "جاما نيتورك أوبن"، كشفت أن فيتامين "سي"، والزنك، لا يفيدان في تخفيف الأعراض لمصابي "كوفيد-19"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكتب الطبيبان إيرين ميتشوس من جامعة جونز هوبكنز، وميجيل كاينزوس من هيوستن ميثوديست، في مقال افتتاحي بالمجلة العلمية أنه "لسوء الحظ، فشل هذان المكملان الغذائيان في الارتقاء إلى المستوى المتوقع لهما".

وقال طبيب القلب في كليفلاند كلينيك، ميليند ديساي، إنه تم إعطاء جرعات عالية من "فيتامين سي" و"الزنك"، لمصابين بكورونا. وكشفت التجربة أن الجرعات العالية من (الزنك)، وحمض الأسكوربيك (فيتامين سي)، أو كلا المكملين معا لم تقللا من أعراض فيروس كورونا.

آثار جانبية

وأوضحت الدراسات أن أخذ جرعات كبيرة من "فيتامين سي" والزنك، يتسبب في بعض الآثار الجانبية غير السارة للمرضى.

كتب ميتشوس، أستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، وكينزوس أشريكا، مساعد أستاذ طب القلب الوقائي في هيوستن ميثوديست، أن هناك جانب سلبي أيضًا، يمكن أن يؤدي تناول أكثر من 2000 ملليجرام من فيتامين سي يوميًا إلى الشعور بحرقة المعدة وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والإسهال والصداع.

وأوضحا أن "متوسط الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي هي 75 ملليجرام للنساء البالغات و90 ملليجرام للرجال".

وتابعا أن "أكثر من 40 ملليجرام من الزنك كل يوم يمكن أن يسبب جفاف الفم والغثيان وفقدان الشهية والإسهال، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يكون له طعم معدني سيء".

ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، فإنه يمكن أن يكون لدى المستخدمين على المدى الطويل "مستويات منخفضة من النحاس، ومناعة أقل، ومستويات منخفضة من الكوليسترول الجيد".

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