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الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال المناخ

10:03 م السبت 13 فبراير 2021
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال المناخ

سيرجى لافروف

موسكو - (أ ش أ):

اتفق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ جون كيري اليوم السبت، على تعزيز التعاون في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الروسية.

وقالت الخارجية - في بيان - "شدد الجانبان على الحاجة لتحقيق الحد الأقصى من التعاون الدولي، مع الأخذ في الاعتبار العوامل والمصالح البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لجميع البلدان من دون استثناء"، حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشار البيان إلى ترحيب لافروف بعودة الولايات المتحدة لعضوية اتفاقية باريس للمناخ، والتي تسعى للحد من الاحتباس الحراري بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل جذري، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وروسيا ستعملان سويا على هذا الأأمر قبل قمة المناخ القادمة، المقرر عقدها في جلاسكو باسكتلندا.

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سيرجي لافروف موسكو الولايات المتحدة روسيا جون كيري

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