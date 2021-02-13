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واشنطن تعرب عن قلقها من نتائج تحقيق منظمة الصحة بشأن أصل فيروس كورونا

07:55 م السبت 13 فبراير 2021
واشنطن تعرب عن قلقها من نتائج تحقيق منظمة الصحة بشأن أصل فيروس كورونا

جايك سوليفان

واشنطن - (أ ش أ):

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، عن قلقها العميق من نزاهة تحقيق منظمة الصحة العالمية بشأن أصول فيروس كورونا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في بيان، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، "إن نتائج التحقيق بشأن فيروس كورونا يجب أن تكون خالية من تعديلات أو تدخل صيني"، داعيا الصين إلى كشف بيانات الإصابات الأولى لفيروس كورونا من أجل الاستعداد للجائحة المقبلة بشكل أفضل.

وأشار إلى أن عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية تعني أيضا مطالبتها بالالتزام بأرقى المعايير.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت، أمس، نقلا عن محققي منظمة الصحة العالمية، بأن السلطات الصينية رفضت تزويدهم ببيانات أولية عن حالات كوفيد المبكرة التي يمكن أن تساعدهم في تحديد "كيف" و"متى" بدأ انتشار فيروس كورونا في الصين.

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