الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين غربي مأرب

عدن- أ ش أ:

أعلن الجيش اليمني، مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية في جبهات المخدرة والكسارة وهيلان وصرواح، غرب محافظة مأرب .

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن "قواته شنت هجوماً معاكساً واسعاً رداً على هجوم الميليشيا الحوثية في جبهات هيلان والمخدرة وصرواح"، - حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، السبت.

وأضاف البيانك "لقد تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من إحراز تقدم ميداني، وسط تراجع مستمر للميليشيا الحوثية، وأسفرت المواجهات عن مصرع عدد كبير من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم قيادات ميدانية منهم المدعو أبو صلاح الحمزي، وقيادي ميداني بارز يدعى النهمي الأمير الشريف".

وأكد الجيش اليمني، أن قواته، مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، كسرت خلال الساعات الماضية عدة هجمات متتالية شنتها ميليشيا الحوثي باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة غرب مارب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.