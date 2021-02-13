أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبالميراس الطقس مونديال الأندية لقاح كورونا مسبار الأمل عيد الحب فيروس كورونا حريق الدائري الدوري المصري انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين غربي مأرب

11:04 ص السبت 13 فبراير 2021
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين غربي مأرب

الجيش اليمني

عدن- أ ش أ:

أعلن الجيش اليمني، مقتل العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بينهم قيادات ميدانية في جبهات المخدرة والكسارة وهيلان وصرواح، غرب محافظة مأرب .

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن "قواته شنت هجوماً معاكساً واسعاً رداً على هجوم الميليشيا الحوثية في جبهات هيلان والمخدرة وصرواح"، - حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، السبت.

وأضاف البيانك "لقد تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من إحراز تقدم ميداني، وسط تراجع مستمر للميليشيا الحوثية، وأسفرت المواجهات عن مصرع عدد كبير من عناصر الميليشيات الحوثية، بينهم قيادات ميدانية منهم المدعو أبو صلاح الحمزي، وقيادي ميداني بارز يدعى النهمي الأمير الشريف".

وأكد الجيش اليمني، أن قواته، مسنودةً بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، كسرت خلال الساعات الماضية عدة هجمات متتالية شنتها ميليشيا الحوثي باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة غرب مارب، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

هذا المحتوى من

الجيش اليمني عدن الحوثيين

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تحذر: 400 ألف طفل في اليمن معرضون لخطر الموت جوعًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171993

    عدد المصابين

  • 133707

    عدد المتعافين

  • 9857

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 108249283

    عدد المصابين

  • 80275823

    عدد المتعافين

  • 2376195

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أكبر انخفاض منذ بداية الشتاء.. الأرصاد: موجة عدم استقرار بالطقس هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا