محامو ترامب يختتمون دفاعهم في اليوم الرابع من محاكمة عزله

واشنطن - (د ب أ):

قال محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الجمعة، في ختام مرافعتهم في اليوم الرابع من المحاولة الثانية وغير المسبوقة لعزله لتحريضه حشدا من الغوغاء على مهاجمة مبنى الكابيتول الأمريكي ، إن كلماته أخرجت عن سياقها من قبل النواب الديمقراطيين الذين يتطلعون إلى عزله.

وبدأ المحامي مايكل فان دير فين، دفاعه قائلا إنه لا يوجد أي خطأ في خطاب ترامب في الساعة التي سبقت اقتحام حشد من مؤيديه مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي يوم 6 يناير الماضي.

وانتقد ديفيد شون، وهو محام آخر لترامب، الديمقراطيين بزعم التلاعب بشهاداتهم. ثم عرض سلسلة من مقاطع الفيديو للنواب الديمقراطيين الذين يقولون كلمة "قتال"، مشيرا إلى أن هذا جهد واضح لإظهار النفاق من جانبهم.

كما دفع المحامون بأن عملية العزل برمتها ليست سوى محاولة "للقضاء على خصم سياسي".

وواجه ترامب آلية عزل للمرة الثانية في حدث غير مسبوق، حيث لم تشهد الولايات المتحدة سوى أربعة عمليات عزل رئاسية في تاريخها، اثنتان منها لترامب وجرتا خلال العام الماضي. ولم يتم عزل أي رئيس آخر أو مسؤول اتحادي مرتين، ولم يواجه أي رئيس محاكمة عزل بعد مغادرته منصبه.

ومع ذلك، دفع محامو ترامب بأنه ليس مسؤولاً عما فعله أنصاره بعد تجمع روج فيه لمزاعم لا أساس لها من الصحة بتزوير الانتخابات ودعاهم إلى التصرف حيال ذلك.