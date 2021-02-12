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أوكرانيا تسجل 4773 إصابة جديدة بكورونا و116 وفاة خلال 24 ساعة

09:38 ص الجمعة 12 فبراير 2021
أوكرانيا تسجل 4773 إصابة جديدة بكورونا و116 وفاة خلال 24 ساعة

أوكرانيا تسجل 4773 إصابة جديدة

كييف - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف اليوم الجمعة تسجيل 4773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و262 ألفا و867 حالة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن ستيبانوف قوله "سجلت أوكرانيا 4773 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 326 طفلا، و212 عاملا طبيا".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 2000 شخص إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تماثل 7211 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي.

وأفاد بأن 116 شخصا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها.

وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة لفيف ثم العاصمة كييف وزاكارباتيا ومنطقة فينيتسا.

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