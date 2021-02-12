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رئيس الوزراء الماليزي أول شخص يتلقى لقاح كورونا في البلاد

09:44 ص الجمعة 12 فبراير 2021
رئيس الوزراء الماليزي أول شخص يتلقى لقاح كورونا في البلاد

رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين

كوالالمبور -(أ ش أ):

أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي خيري جمال الدين، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يكون رئيس الوزراء الماليزي محيى الدين ياسين أول شخص يتلقى لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال حملة التطعيم الوطني في البلاد والمقرر انطلاقها في وقت لاحق من فبراير الجاري.

وقال خيري - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (برناما) الماليزية - "نعم، أؤكد أن رئيس الوزراء سيكون أول شخص يتلقى لقاح فايزر لإعطاء الثقة للشعب بأن اللقاح آمن".

وفيما يتعلق بحصول ماليزيا على لقاح كورونا في وقت متأخر عن الدول المتقدمة الأخرى والدول المجاورة، أوضح أن السبب في ذلك هو أن ماليزيا تركز أكثر على التخطيط لبرنامج تحصين أكثر كفاءة وفعالية.

وأضاف الوزير الماليزي "لم نتأخر كثيرا مثل أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان التي ما زالت تدرس اللقاح المناسب"، معربا عن رغبته في الإسراع بعملية الشراء والتسليم وفقا للاتفاقية الموقعة التي تشير لتلقي اللقاح خلال فبراير الجاري.

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محيي الدين ياسين ماليزيا لقاح كورونا

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