لبنان يقرر فتح المساجد ظهر غد لإقامة صلاة الجمعة فقط
بيروت- أ ش أ:
أصدرت السلطات اللبنانية قرارًا استثنائيا بفتح المساجد ظهر غد لإقامة صلاة الجمعة فقط، مع التشدد في تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا.
ودعت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان - في بيان- المصلين إلى الالتزام بالضوابط والشروط الصحية المعتمدة حتى يُمكن أداء صلاة الجمعة غدا، بأن يكون الوضوء في المنزل، واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات، وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، واعتماد التباعد بين المصلين.
كانت السلطات اللبنانية أغلقت جميع المساجد في عموم البلاد اعتبارا من الأسبوع الأول ليناير الماضي، حرصا على حياة المصلين في ضوء تفشي كورونا، وذلك بعد التشاور مع الأطباء والمتخصصين واستنادا إلى المعطيات الصحية وبعد التنسيق مع الجهات الرسمية المكلفة بالتعامل مع الوباء.
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