ليتوانيا تعتزم تخفيف قيود احتواء تفشي كورونا
ريجا - (د ب أ):
قررت حكومة ليتوانيا تخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، حيث تعتزم السماح بإعادة فتح المتاجر التي لا تبيع الطعام والدواء بدءا من يوم الاثنين.
كما سيتم السماح لصالونات التجميل ومصففي الشعر باستقبال العملاء مرة أخرى ، ولكن يجب التأكد من توفر مساحة 20 مترا مربعا لكل عميل أو خدمة شخص واحد فقط في كل مرة، وفقا لما قرره مجلس الوزراء في فيلنيوس يوم الأربعاء.
وهناك مطلب آخر وهو ألا تتجاوز مساحة منطقة المبيعات 300 متر مربع وأن يكون للمحلات التجارية وصول مباشر من الشارع أو مدخل منفصل.
وتكافح ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، مع عدد متزايد من حالات الإصابة الجديدة منذ الخريف. وبسبب الزيادة الحادة، فرضت الحكومة إغلاقا في منتصف ديسمبر، وأغلقت معظم المحلات التجارية منذ ذلك الحين.
وتم تسجيل نحو 188 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ بداية الجائحة إلى جانب نحو ثلاثة آلاف وفاة.
وبسبب القيود الصارمة منذ ديسمبر، تحسن الوضع إلى حد ما.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
171390
عدد المصابين
-
133331
عدد المتعافين
-
9804
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
107802122
عدد المصابين
-
79710240
عدد المتعافين
-
2362323
عدد الوفيات
إعلان