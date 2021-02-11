التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
01:07 ص الخميس 11 فبراير 2021
الرياض - (د ب أ):
دمر التحالف العربي في اليمن ، الذي تقوده السعودية، صباح اليوم الخميس ، طائرة "مفخخة" بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة ليرتفع عدد الطائرات التي تم تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى ثلاث بعد أن دمرت أمس خمس مفخخات حوثية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
171390
عدد المصابين
-
133331
عدد المتعافين
-
9804
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
107802122
عدد المصابين
-
79710240
عدد المتعافين
-
2362323
عدد الوفيات
إعلان