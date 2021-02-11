التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الرياض - (د ب أ):

دمر التحالف العربي في اليمن ، الذي تقوده السعودية، صباح اليوم الخميس ، طائرة "مفخخة" بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة ليرتفع عدد الطائرات التي تم تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى ثلاث بعد أن دمرت أمس خمس مفخخات حوثية.​