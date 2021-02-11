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التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

01:07 ص الخميس 11 فبراير 2021
التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):
دمر التحالف العربي في اليمن ، الذي تقوده السعودية، صباح اليوم الخميس ، طائرة "مفخخة" بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة ليرتفع عدد الطائرات التي تم تدميرها خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى ثلاث بعد أن دمرت أمس خمس مفخخات حوثية.​

التحالف العربي اليمن طائرة مفخخة السعودية

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